В США продают дом, построенный в пещере

В штате Арканзас (США) в естественной пещере оборудовали дом, причем там можно не только переночевать, но и приобрести недвижимость целиком.

Дом в пещере желающим продадут за 2,75 миллиона рублей, пишет Travel and Leisure. Покупатель получит четыре спальни и четыре ванные комнаты, а также частный водопад и систему геотермального отопления, сообщает Вести.ru.

В доме есть современная кухня, деревянный бар и гостиная. За пределами дома находятся амбар, конюшня и вертолетная площадка.

Однако комнату в доме можно и снять – в низкий сезон ночь в таком необычном здании обойдется в 1200 долларов, а в высокий сезон (с апреля по ноябрь) – в 1600 долларов.

Фото: © facebook.com/beckhamcreekcave.lodge