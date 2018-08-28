Граждане Венесуэлы смогут хранить сбережения в золоте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о том, что жители республики смогут начать хранить свои сбережения в золоте с 11 сентября. Покупателям драгоценного металла будут выдавать соответствующие сертификаты.

"Мы будем делать сбережения в минерале, имеющем важнейшее значение в мире. Золотые сертификаты будут надежной основой для получения кредитов. Они появятся на венесуэльском рынке 11 сентября", - заявил венесуэльский лидер.

Уже установлен официальный курс на драгоценный металл: золотой слиток весом 1,5 г будет стоить 3502 суверенных боливара, а 2,5-граммовый - 5837 суверенных боливаров, пишет Вести.ru.



20 августа в Венесуэле началась деноминация. Власти убрали с купюр 5 нулей, выпустив обновленную валюту - суверенный боливар. Его курс привязан к венесуэльской криптовалюте, петро, чью стоимость в свою очередь определяет цена на добываемую в стране нефть. Сейчас 1 баррель стоит порядка $60.





