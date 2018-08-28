Возле Букингемского дворца пасется стадо из коров и редких овец

Коровы и редкие породы овец начали недельный выпас в Грин-парке (Green Park) возле Букингемского дворца в Великобритании. Животных специально привезли, чтобы они поедали траву с королевских лужаек. В прошлом году был успешный опыт — в Грин-парке паслись овечки, они съели сорняки, и выросло много цветов, сообщает Daily Mail.

Сейчас также ожидается, что после недельного выщипывания трава и цветы с новыми силами пойдут в рост. А это привлечет больше бабочек и пчел, пишет moya-planeta.

В этом году добавили двух бычков. Организаторы говорят, что коровы "поедают большие объемы, к тому же рвут траву, а не отгрызают, поэтому быстрее очистят лужайки от старой растительности".

"Даже парки в центре Лондона могут быть идеальным домом для насекомых. Эти существа опыляют растения и являются прекрасным кормом для птиц и маленьких животных — они, действительно, основа биоразнообразия", - сказала доктор Элис Лауфтон.