Бренд белья Victoria’s Secret закрывает свои магазины

Всемирно известный бренд Victoria’s Secret намерен до конца года закрыть 20 своих магазинов. Это связано с убытками, которые компания терпит на протяжении последнего года. Об этом пишет Business Insider.

Известно, что акции бренда упали на 5 процентов за последний год. Кроме того, рейтинг Victoria’s Secret снизился с 42% до 30%, пишет Корреспондент.

В настоящее время не сообщается, какие именно магазины планируется закрыть.