Сторонники Андрея Нэстасе и Майи Санду бросали пластиковые бутылки и камни в депутатов Европарламента, поддерживающих Илана Шора

Представители ЛДПМ, ПДС и ППДП продемонстрировали новые примеры хулиганского поведения. Они освистали евродепутатов, которые приняли участие в акции, организованной партией «Шор» 26 августа на Площади Великого Национального Собрания. Кроме того, сторонники Андрея Нэстасе и Майи Санду показывали непристойные жесты европарламентариям, а потом и вовсе стали бросать в них пластиковые бутылки и камни.

В этом контексте отметим, что европейские эмиссары заявили, что в Молдове есть политики, которые очерняют свою страну в Европе.

"Пожалуйста, не голосуйте за тех, кто дискредитирует вашу страну за рубежом, распространяя ложную информацию. Эта стратегия является клеветнической практикой. Я скажу вам одно: никто, абсолютно любого, не имеет монополию на право представлять Европу в Молдове", - сказала депутат Европарламента Барбара Каппель.

В свою очередь, Ричард Милсом, член Альянса европейских консерваторов и реформаторов, третьей по величине партии в Европейском парламенте, отметил, что, несмотря на очернительную кампанию, международное сообщество продолжает поддерживать Молдову.

"Мы пришли сюда с посланием, с помощью которого хотим поддержать Молдову. В Европе нет политических партий, которые плохо говорят о Молдове", - сказал Ричард Милсом, исполнительный директор Альянса консерваторов и реформаторов.