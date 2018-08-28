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Внимание, путешественники: КПП Паланка будет работать с перерывами
// фото: customs.gov.md
12:41, 28 Aug 2018
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Таможенная служба сообщила о перерывах в работе пропускного пункта "Паланка" в связи с ремонтом дороги. Таким образом КПП не будет работать 29 и 30 августа с 8 до 15 часов.

На время проведения ремонтных работ, путешественников просят пересекать молдо-украинскую градицу через КПП Тудора.




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