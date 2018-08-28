На севере Индии неизвестные атаковали полицейский патруль

Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на патруль полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир, погибших нет, говорится в распространенном во вторник сообщении правоохранительных органов штата.

Согласно их данным, атака была совершена около 03.30 утра по местному времени в округе Пулвама. Сперва боевики привели в действие заложенное у дороги самодельное взрывное устройство, после чего открыли из засады огонь по полицейской машине, пишет РИА Новости.

"Полицейский патруль вернулся без потерь, данные о погибших к настоящему времени отсутствуют", — заявили в полиции.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.





