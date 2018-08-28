По стопам отца: сын Роналду поступил в академию "Ювентус"

Старший сын Криштиану Роналду решил попробовать свои силы в футболе и поступил в клубную академию туринского Ювентуса.

Криштиану-младший был замечен на тренировке "бъянконери" U-9, где, к слову, тренируется и сын Андреа Бардзальи. За игрой мальчика пристально следила Джорджина Родригес, сообщает Корреспондент со ссылко йна источник.

Напомним, Роналду воспитывает еще троих детей – дочь Алану Мартину, а также двойняшек Еву и Матео.