Японцы начнут засеивать поля с помощью дронов

После публикации отчёта газеты Nippon о рекордных темпах сокращения фермерского населения Японии и роста среднего возраста фермеров отдельные компании включились в борьбу за сельскохозяйственный сектор страны, пишет Techxplorer.

Именно из-за нехватки рабочей силы компания Nileworks создала свой дрон под названием Nile Т-18, оснащённый распылительным оборудованием и датчиками для контроля территории. Управление дроном через iPad будет значительно расширять возможности фермеров, позволяя управлять дроном удалённо и на большом расстоянии. Новое устройство позволит удалённо обрабатывать и засеивать поля, а также проверять их на сохранность, полностью отказавшись от услуг авиации и найма дополнительных сотрудников, пишет life.ru.

Стоимость маленького дрона не будет превышать $36 тыс., а стоимость дрона с большим контейнером для рассыпки семян не будет превышать $136 тыс. Известно, что более крупный дрон сможет работать на одном заряде аккумулятора более 20 минут, тем самым покрыв 1 гектар земли семенами или пестицидами.