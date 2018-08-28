Дети, участвующие в программе "DOR", побывали на экскурсии в парламенте

В парламенте в День независимости Республики Молдова побывали 100 детей, участвующих в правительственной программе "Diasporă. Origini. Reveniri" (DOR).

В сопровождении волонтеров для детей были проведены экскурсии по зданию парламента, им рассказали о работе депутатов, истории парламента, они посетили зал Европы, музей, зал пресс-конференций и зал пленарных заседаний, передает Молдпрес.

В зале пленарных заседаний гости посмотрели видео о том, как осуществляется законотворческий процесс, задавали вопросы и провели обсуждения со служащими учреждения.

В августе парламент посетил около 100 граждан Республики Молдова, проживающих за рубежом. В то же время впервые законодательный форум участвовал в этом году в VIII Конгрессе диаспоры.

Программа "DOR" проводится каждый год в августе и собирает 80 членов диаспоры из разных стран и 20 молодых людей из Молдовы. Ее цель – укрепить эмоциональные, культурные и личные связи молодежи диаспоры с родной страной.

С начала этого года более 4500 человек побывали в парламенте Республики Молдова на экскурсии. 10% всех посетителей – иностранные граждане. Среди наиболее активных посетителей законодательного форума Молдовы – представители Румынии, Великобритании, Испании и Португалии. Парламент также посетили граждане Чили, Аргентины, Мексики и Колумбии.