В Польше 18-летняя Анжелика К. погибла во время экзамена по ПДД, попав под электричку. Об этом во вторник, 28 августа, пишет Daily Star.
Трагедия произошла на железнодорожных путях. Девушка сдавала экзамен по вождению, но внезапно ее автомобиль застрял на переезде, передает Корреспондент.
Во время приближения поезда Анжелика застряла именно на поднятых барьерах. До последнего момента она пыталась сдвинуть машину с места, но не успела. Электричка на скорости протаранила авто и протащила несколько десятков метров.
По словам свидетелей трагедии, 68-летний инструктор по вождению выбежал из авто, а девушка осталась внутри пристегнута.
"Девочка вывалилась на пути, сильный удар пришелся в голову... Она вся была в крови. Я попросил у инструктора достать мне аптечку, но он не мог ее найти. Пока мы пытались спасти девушку, он стоял в стороне, а потом просто сбежал!" - рассказал свидетель.
Девушка скончалась в больнице.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Смело назначайте свидания.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
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