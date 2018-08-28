Полячка погибла во время экзамена по вождению

В Польше 18-летняя Анжелика К. погибла во время экзамена по ПДД, попав под электричку. Об этом во вторник, 28 августа, пишет Daily Star.

Трагедия произошла на железнодорожных путях. Девушка сдавала экзамен по вождению, но внезапно ее автомобиль застрял на переезде, передает Корреспондент.

Во время приближения поезда Анжелика застряла именно на поднятых барьерах. До последнего момента она пыталась сдвинуть машину с места, но не успела. Электричка на скорости протаранила авто и протащила несколько десятков метров.

По словам свидетелей трагедии, 68-летний инструктор по вождению выбежал из авто, а девушка осталась внутри пристегнута.

"Девочка вывалилась на пути, сильный удар пришелся в голову... Она вся была в крови. Я попросил у инструктора достать мне аптечку, но он не мог ее найти. Пока мы пытались спасти девушку, он стоял в стороне, а потом просто сбежал!" - рассказал свидетель.

Девушка скончалась в больнице.