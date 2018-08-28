Играли в прятки: под Красноярском двое малышей задохнулись в старом холодильнике

В Мотыгинском районе Красноярского края накануне, 27 августа, двое детей погибли, закрывшись в старом холодильнике во время игры в прятки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, трёхлетний мальчик гостил у своей тёти и играл во дворе частного домовладения со своим четырёхлетним двоюродным братом. В какой-то момент дети забрались в неработающий холодильник "Мир", стоящий в хозпостройке, и захлопнули дверь изнутри. Выбраться оттуда самостоятельно они не смогли, пишет life.ru.

Около восьми часов вечера хозяйка дома пошла искать сына и племянника и, не найдя, вызвала полицию. Правоохранители и обнаружили мальчиков, прибывшим медикам осталось лишь констатировать их смерть.

Продолжается расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям", устанавливаются все обстоятельства произошедшего.