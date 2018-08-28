YouTube покажет, сколько времени вы тратите на просмотр видео

На YouTube для iOS и Android появилась новая возможность: приложение покажет, сколько времени пользователь тратит на просмотр видео. Об этом сообщает Mashable.

Юзер увидит, сколько минут или часов он смотрел ролики сегодня, вчера и за последнюю неделю. С новой функцией люди будут лучше контролировать время, проведённое в видеохостинговом сервисе, пишет life.ru.

Эта возможность работает на основе вашей истории просмотров. Ранее подобная возможность появилась в Instagram: приложение показывает время, проведённое в соцсети, и может установить суточный лимит.