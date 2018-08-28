Кот победил тюленя одной правой. ВИДЕО

Что будет, если кот подерется с тюленем? Ответ содержит видео, появившееся в Twitter. На нем кот подходит к одиноко лежащему на бортике тюленю и бьет его лапой. После второго удара его соперник уступает и, не сопротивляясь, откатывается.

Комментаторы от души повеселились над поведением животных. Один из пользователей сети заметил, что тюлень, без сомнения, обладает актерскими способностями.

Но вывод очевиден: не стоит связываться с бродячими котами, даже если вы крупнее и опаснее их, передает 360tv.