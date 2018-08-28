Горничные экс-президента Аргентины госпитализированы с токсичным отравлением

Бывший президент Арентины Кристины Фернандес де Киршнер на своей страничке в "Фейсбуке" рассказала о "чрезвычайной ситуации", произошедшей в одном из её домов, где ранее проходил обыск по делу о коррупции.

Ликвидировать бардак, оставленный правоохранительными органами, должны были две горничные. Едва закончив с уборкой в спальне, женщины ощутили головокружение, сильный зуд вокруг глаз и в горле, а также проблемы с дыханием. Эти симптомы сохранялись у них в течение дня, и в результате они были вынуждены обратиться в больницу, где врачи поставили горничным диагноз — отравление неким химическим веществом.

Де Киршнер решила пока не возвращаться в этот дом, пока не будет проведена полная проверка вещей, к которым прикасались полицейские при обыске. Однако глава федеральной полиции Нестор Ронкалья уже заявил, что его сотрудники не могли использовать никаких химических веществ во время оперативных мероприятий в доме политика, пишет life.ru.