Сотрудница банка воткнула клиентке в лицо ручку

В Воронеже сотрудница банка воткнула клиентке в лицо шариковую ручку. Елена Филюкова пришла в финансовое учреждение, чтобы обменять купюру, которую здесь же и приобрела

Однако менеджер сначала наотрез отказалась принимать деньги, а затем вступила с посетительницей в перепалку. Скандал уже почти сошел на нет, а женщина приняла решение поменять валюту в другом месте, когда неожиданно клерк нанесла удар, передает РЕН ТВ.

"Я как бы собиралась уходить, ну, думаю, может, как-то человек отреагирует. И она вскакивает и ручку втыкает мне в лицо. Ну, если бы, наверное, не дернулась, это в глаз бы попало", — говорит клиентка банка.

Елена уверяет, будто банковские работники приняли сторону коллеги, не пытались оказать помощь и лишь посмеивались. Обменять купюру так и не получилось.