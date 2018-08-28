Трех налоговых инспекторов и двух предпринимателей подозревают в уклонении от уплаты налогов

Трех сотрудников налоговой инспекции и двух предпринимателей задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебным положением. Ущерб государству составил около трех млн леев.

По данным прокуроров, налоговики, пользуясь служебным положением, разрешили предпринимателям пользоваться опечатанными помещениями, где производился и хранился алкоголь. Следователи выяснили, что из опечатанного склада незаконно вывезли около 35 тысяч литров этилового спирта на сумму свыше четырех миллионов леев.

Кроме того, полицейские задержали выезжавший со склада грузовик, в котором без документов пытались вывезти около 25 тонн спирта и алкогольной продукции.



На основании полученных улик в жилищах подозреваемых провели обыски. Главу управления и двух сотрудников налоговой службы, а также двух администраторов компаний арестовали. Им грозит до шести лет тюрьмы.