Уснул за рулем: гражданин Молдовы наехал на людей в румынском уезде Васлуй

Уголовное дело завели на гражданина Молдовы в Румынии за наезд на пешеходов. По предварительной версии полиции, он уснул за рулем и наехал на людей, которые стояли на обочине дороги в румынском уезде Васлуй.

В результате ДТП пострадала целая семья, муж с женой и их четырехлетняя дочь. Мужчина в коме, состояние женщины и ребенка средней тяжести.

Гражданин Молдовы сам получил травмы, пострадали еще две женщины, которые ехали в его машине. Ведется расследование.