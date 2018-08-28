В Польше бастуют пограничники, возможны очереди на КПП

В Польше профсоюзы работников подчиненных МВД страны структур предупредили о возможных проблемах в международных перевозках, в частности, об очередях на пограничных переходах из-за забастовки пограничников. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает RMF24.

Отмечено, что профсоюзы разослали около 50 писем в администрации аэропортов, ассоциации перевозчиков и транспортные компании. Они пишут, что неудачные переговоры с министром МВД об условиях труда заставили их использовать элементы так называемого "итальянской забастовки" в рамках протеста, передает Корреспондент.

Как сообщается, работники госструктур саботируют работу, находясь на рабочих местах. Так, профсоюзы предупредили о более длительных проверках на границе и очередях.

Кроме того, члены профсоюзов намерены проникнуть в кабинет к премьер-министру Матеушу Моравецкому, поскольку он должен быть на месте. С началом предвыборной кампании к местным выборам в Польше премьер часто отсутствует из-за встреч в разных городах с избирателями.

Отмечается, что протест продолжается уже несколько недель. Профсоюзы требуют повышения заработной платы и ее индексации, а также возвращения к предыдущей пенсионной системе.