Клаус Йоханнис: Евроинтеграция Молдовы остается приоритетом Румынии

Стратегическое партнерство по вопросу европейской интеграции Республики Молдова остается на переднем плане нашей программы действий. Целью этого сотрудничества является поддержка реформ и сближение РМ с Европейским союзом.

Об этом на Ежегодном собрании румынской дипломатии заявил президент соседней страны Клаус Йоханнис.

При этом глава государства заявил, что "внешняя политика Румынии не является местом для сомнительных экспериментов, для проявления дилетантизма и дипломатических ошибок. Стабильность и авторитет во внешней политике означает защиту верховенства закона, независимость правосудия и продолжение борьбы с коррупцией".

Говоря о председательстве Румынии в Совете ЕС, Клаус Йоханнис сказал, что страны-участники Евросоюза переживают в настоящее время непростые моменты, требующие более активного участия европейских государств, передает point.md.

"Председательство Румынии в Совете ЕС - это вызов, но в то же время отличная для нас возможность", - заключил Йоханнис