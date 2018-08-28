Общежития Технического университета приняли новых жильцов

Общежития Технического университета приняли новых жильцов - первокурсников. Обосноваться помогали им родители, которые снабдили детей посудой и продовольствием.

В этом году общежития практически полностью обновили, говорят администраторы.

"Отремонтировали все кухни. Обновили стены, поменяли кафель, выложили пол плиткой. Заменили газовые трубы. Условия теперь лучше, отвечают всем санитарным нормам", - сказала администратор общежития Мария Теут.

"28 августа заселяются первокурсники, 29 - старшие курсы, второй и третий, а 30 - четвертый курс, и те, кто учится на мастерате", - сказал завхоз Сергей Ковач.

В этом учебном году в общежитиях Технического университета будут проживать около двух с половиной тысяч студентов. Месяц проживания обойдется им в 250 леев. Плата вносится в два этапа - при заселении, и после Нового года.