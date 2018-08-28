"Комариный апокалипсис": Таганрог пережил нашествие насекомых

Жители Таганрога опубликовали видео тысяч комаров-хирономидов, которые заполонили городскую набережную.

Другое название этих насекомых — комары-звонцы. Они получили его за характерный звук, который образуется от взмахов комариных крыльев частотой до 1 тыс. раз в секунду, информирует Известия.ru.

Продолжительность жизни насекомых всего два-пять дней. Более того, для человека они безвредны и не кусаются.

В соцсетях нашествие уже назвали "комариным апокалипсисом" и предостерегают инсектофобов от просмотра видео, отмечает телеканал «360».