Мужчину, пропавшего в Каушанском районе, нашли мертвым в могильнике для животных

Мужчину, пропавшего в селе Кошкалия Каушанского района, нашли мертвым в могильнике для животных. На место происшествия прибыли полицейские.

Они выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что 33-летний погибший проживал в Кишиневе, в село он приехал к родителям. Пять дней назад он отправился на рыбалку и не вернулся.

Его искали всем селом, однако так и не нашли.