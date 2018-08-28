iPhone 2019 года выйдут без 3D-Touch

Apple откажется от технологии 3D-Touch в iPhone 2019 года. Об этом сообщает аналитик Barclays Блэйн Кёртис в исследовательском отчёте со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Согласно полученной информации, в следующем году компания выпустит третье поколение iPhone X. У моделей с OLED-экранами не будет технологии, реагирующей на силу нажатия на экран, пишет life.ru.

Кёртис — не первый, кто говорит об отказе Apple от 3D-Touch. Ранее аналитик Минг Чжи Куо сообщил, что этой технологии не будет в бюджетном iPhone 2018 года с LCD-экраном.

Apple представила эту технологию в 2015 году. Первым смартфоном с 3D-Touch стал iPhone 6s.