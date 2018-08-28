Пес 19 дней прождал разбившуюся в аварии хозяйку у места крушения

В США пес прождал погибшую хозяйку у места аварии почти три недели. Как сообщает новостной портал Fox News, в итоге собаку забрала дочь усопшей.

Дженнифер Орр (Jennifer Orr) с 21-летней дочерью Самантой попала в аварию 7 августа на горной дороге штата Колорадо. На проезжую часть неожиданно упал камень, 43-летняя женщина резко вывернула руль, и машина упала с дороги с высоты почти в 200 метров. Водитель скончалась на месте, ее дочь получила сильные травмы, а собака по имени Бентли, сидевшая с ними в машине, выпала из окна и пропала, пишет lenta.ru.

После выписки из больницы и похорон матери Саманта занялась поисками собаки: искала ее в горах, расклеивала объявления и спрашивала у местных жителей. Спустя 19 дней после аварии американке, наконец, удалось обнаружить Бентли. Пес лежал у места аварии и скулил. Перепуганная собака не сразу подошла к девушке, но в итоге Саманте удалось забрать ее домой. По ее словам, Бентли не поранился в аварии и отделался лишь небольшим обезвоживанием.