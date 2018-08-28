AirPods 2 представят в следующем году

Беспроводные наушники Apple AirPods 2 представят в четвёртом квартале 2019 года. Об этом сообщает аналитик Barclays Блэйн Кёртис в исследовательском отчёте со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Новое поколение беспроводных наушников будет поддерживать голосовой помощник Siri. Есть вероятность, что такую возможность получит первое поколение в обновлении программного обеспечения, но аналитики сомневаются, что аппаратное обеспечение AirPods потянет эту функцию, пишет life.ru.

Кёртис добавил, что чехол с поддержкой беспроводной зарядки будет представлен в сентябре этого года. Тогда же будет объявлено о выходе коврика AirPower.