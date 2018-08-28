В городском округе Дубна появится масштабное мозаичное панно. Композиция будет состоять из 120 специальных плиток, которые своими руками расписывают дети и их родители. Проект запустила группа художников-космистов.
Михаил Поляков — художник, но специализируется на мозаике. Он хочет сложить из отдельных детских рисунков целостную композицию. Более 120 работ будут составлены в панно размером около девяти квадратных метров. Между ними планируется разместить мозаичные вставки. Автор проекта считает задачу интересной и непростой, поскольку дети рисуют разное. Многие изображают закаты, виды города, букеты, также есть автомобили, корабли, портреты, даже герб Дубны.
Все они — взрослые и дети — стали художниками-космистами. Они рисуют упорядоченный мир вокруг, по-гречески — космос. Рисуют так, как понимают его, каким смогли увидеть. Маленьких активно поддержали родители. Каждый хочет, чтобы его рисунок стал частью большой композиции.
"Сегодня мы рисуем закат. Лето уходит, но нам хочется, чтобы оно немножечко задержалось. Поэтому наш рисунок сегодня яркий, напоминающий о лете, которое прошло незабываемо", — рассказала участница проекта.
Для проекта Михаил купил специальную плитку, покрытую мягким лаком. Каждую отшкурил, чтобы на поверхности лучше держался рисунок. Его наносят акриловыми красками, предназначенными для росписи керамики. Автору проекта предстоит обработать каждую плитку специальным составом и особым образом высушить. Через несколько недель будут готовы элементы для составления масштабного панно, нарисованного сотней дубненцев.
"Каждый будет являться автором. Там 120 плиток. Представляете, 120 авторов, 120 человек будут проходить мимо и показывать — это мой рисунок, здесь я нарисовал, а здесь — я! Это, мне кажется, очень будет хорошо", — поделился художник и автор проекта.
Мозаичное панно станет самым крупным в Дубне. Разместить композицию планируется так, чтобы ее могло увидеть как можно больше людей, — прямо на улице, в Институтской части города. Понадобится довольно большая пустая ровная плоскость. Идеальным автор проекта считает внешнюю стену библиотеки Объединенного института на улице Блохинцева. Использование локации на данный момент согласовывают.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Смело назначайте свидания.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md