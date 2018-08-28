Энтузиаст построил в Аргентине посадочную площадку для НЛО

Швейцарец Вернер Джайсли построил посадочную площадку для НЛО в аргентинской пустыне в небольшом городке Качи провинции Сальта.

36-конечная звезда 48 м в диаметре была построена Джайсли "по приказу инопланетян". Швейцарец утверждает, что в небе над пустыней он видел огни, спроецировавшие на него луч света, после чего он получил "телепатический приказ" построить аэропорт.

Кстати, после постройки площадки жители Качи перестали видеть Джайсли в окрестностях. Раньше он разгуливал в друидском облачении с длинной бородой. Местные жители шутят, что, наверное, его таки похитили инопланетяне. По другим данным, мужчина уехал в Боливию или же возвратился домой в Швейцарию, пишет moya-planeta.