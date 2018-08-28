Гражданина Молдовы, разыскиваемого немецкими властями, задержали на КПП Албица

Гражданин Молдовы, которого разыскивали немецкие власти, был задержан в воскресенье, 26 августа, на таможенном посту Албица в Румынии. За преступления против имущества, совершенные на территории Германии, 31-летний мужчина находится под следствием.

Гражданина Молдовы объявили в международный розыск, был выдан ордер на его арест и передачу, либо экстрадицию в Германию, сообщает crimemoldova.

Мужчина был пассажиром микроавтобуса Mercedes, он планировал пересечь границу.

Во время проверки пограничники обнаружили, что существует ордер на арест мужчины.

Вскоре задержанного передали оперативной группе для принятия необходимых юридических мер.