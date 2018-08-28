В Волгограде многодетная мать избивала и морила голодом двухлетнего сына

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 35-летней многодетной матери из Волгограда, которая, как предполагается, истязала своего двухлетнего сына.

Как отмечается, у женщины две дочери, одной восемь лет, а второй — два месяца. Среднего ребёнка, двухлетнего сына, она изолировала от семьи. Ребёнок часто находился в другой комнате, был лишён воды и питья. Кроме того, его периодически били, передает life.ru.

— В результате ребёнок из семьи был изъят и доставлен в больницу для реабилитации и лечения, о происшедшем сообщено в полицию. Стражи порядка выяснили, что ранее около полутора лет назад мальчик уже был принудительно госпитализирован, — отмечается в сообщении ГУ МВД по Волгоградской области.

Тогда причиной госпитализации стало не только плохое состояние здоровья, но и отсутствие ухода. Женщина заявила, что материнских чувств к сыну не испытывает. Она морила ребёнка голодом "в воспитательных целях". В отдельной комнате его запирали, по словам матери, чтобы не мешал заниматься с другими детьми.