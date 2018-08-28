Морщины на лбу назвали свидетельством преждевременной смерти

Учёные из Тулузского Университета выяснили, что часть морщин на лице могут свидетельствовать о серьёзных проблемах организма. Исследователи считают, что помимо активной мимики морщины на лице могут быть своеобразным маркером проблем с сердечно-сосудистой системой. Свои выводы учёные представили в рамках Ежегодной конференции Европейского общества кардиологов в Мюнхене.

Наблюдения, проведённые в течение 20 лет за группой из 3200 человек, показали, что в качестве маркера угрозы наступления смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний можно применять количество и выраженность морщин на лице пациентов с потенциальными и уже обнаруженными проблемами. Введение особой системы оценки морщин на лице позволило выяснить, что несколько типоразмеров морщин значительно повышают риск смерти от болезней сердца — в среднем в десять раз по сравнению со относительно здоровыми пациентами, передает life.ru.

Ведущий исследователь Йоланди Эскироль заявил, что чем больше морщин на лице человека и чем ярче они выражены, тем выше риск наступления преждевременной смерти.