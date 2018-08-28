Стрельба в Одессе: появились подробности

Стрельба в Одессе, которую утром во вторник, 28 августа, открыла 22-летняя девушка, по предварительным данным, стала следствием конфликта между группой лиц на стоянке возле одного из заведений быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия были направлены наряды полиции.

Предварительно установлено, что конфликт между группой лиц перерос в драку, во время которой одна из участниц осуществила в сторону автомобиля несколько выстрелов из травматического пистолета, принадлежащего одному из участников конфликта.

В результате драки один из мужчин получил травму головы, ему была оказана медицинская помощь.

Все участники конфликта доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, пишет Корреспондент.