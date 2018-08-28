В ассортименте испанского производителя одежды масс-маркет Zara появилась вещь как у жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Metro.
Красный двубортный пиджак с вырезом лодочкой продается в магазинах бренда по цене 90 долларов и имеет сильное сходство с бледно-розовым блейзером Carolina Herrera герцогини Сассекской. Именно в нем Маркл приходила на парад Trooping of the Colour в июне в сопровождении мужа, пишет lenta.ru.
"По-моему, очевидно, чем навеян этот красный блейзер Zara", — заметили наблюдательные пользователи соцсети Twitter.
На сайте Zara модель демонстрирует блейзер в комбинации с черными брюками, солнечными очками и массивными золотистыми серьгами.
I think it is clear where the inspiration of this Zara red blazer comes from @whatmegwore @MeghansMirror @meghansfashion pic.twitter.com/6T1kfkOvna— Giulia (@Giulia_lelepug) August 26, 2018
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md