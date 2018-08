Красный двубортный пиджак с вырезом лодочкой продается в магазинах бренда по цене 90 долларов и имеет сильное сходство с бледно-розовым блейзером Carolina Herrera герцогини Сассекской. Именно в нем Маркл приходила на парад Trooping of the Colour в июне в сопровождении мужа, пишет lenta.ru.

"По-моему, очевидно, чем навеян этот красный блейзер Zara", — заметили наблюдательные пользователи соцсети Twitter.

На сайте Zara модель демонстрирует блейзер в комбинации с черными брюками, солнечными очками и массивными золотистыми серьгами.

I think it is clear where the inspiration of this Zara red blazer comes from @whatmegwore @MeghansMirror @meghansfashion pic.twitter.com/6T1kfkOvna