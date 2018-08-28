Из каких средств оплачиваются услуги телохранителей Андрея Нэстасе и Майи Санду?

Лидеров ПДС и ППДП, Майю Санду и Андрея Нэстасе, призывают открыто рассказать из каких финансовых средств оплачиваются услуги телохранителей, которые охраняют их на предвыборных акциях, организованных в столице. Кроме того, блоггер Корнелиу Гандрабур требует, чтобы Центральная избирательная комиссия проверила источники, из которых получают зарплаты личные охранники политиков, поскольку эти расходы не включены в финансовые отчеты ПДС и ППДП.

"Я видел на блогге Еуджена (Лукьянюк – п.р.), что у Майи Санду есть телохранитель, который имеет при себе пистолет. Более того, ранее я видел, что и Андрей Нэстасе прогуливается среди протестующих в сопровождении вооруженного человека. В этом контексте меня очень интересует, из каких средств оплачиваются телохранители?!",- задается вопросом Корнелиу Гандрабур.

Он говорит, что посмотрел веб-страницуcec.md в разделе "Финансирование партий", но в финансовых отчетах ПДС и ППДП не нашел ни одной ссылки на зарплаты телохранителей, пишет kp.md.

"Чтобы найти официальный ответ, я просмотрел страницу cec.md, где говорится о Финансировании партий, но не нашел таких расходов в отчетах, представленных ПДС и ППДП. Таким образом, в отчетах этих двух политических партий в разделе «Нанятый персонал" представлена цифра 0 (ноль). То есть телохранители работают неофициально и получают зарплату в конверте», - пишет Гандрабур, которого цитирует портал hotnews.md.

В этом контексте блоггер адресует ряд вопросов сторонникам лидеров ПДС и ППДП: кто оплачивает услуги телохранителей двух лидеров? Почему Майя Санду и Андрей Нэстасе нуждаются в охране, находясь среди сторонников и членов партий?

"В продолжении вышеуказанного прошу, чтобы ЦИК разобралась в ситуации и узнала у этих двух партии: Кто эти бульдоги и какие должности они занимают в партии? Размер зарплат и их источники? Почему эти расходы не отражены в разделе "Нанятый персонал"? Почему эти расходы не отражены в отчетах?",- пишет Гандрабур.