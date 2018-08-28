Активисты ПДС, ППДП и ЛДПМ – русскоязычным гражданам: "Почему говоришь "по-свински"? Вам тут что, Россия? ". ВИДЕО

Представители ПДС, ППДП и ЛДПМ проявили в очередной раз типично шовинистское поведение, принимающее оскорбительные и агрессивные формы, по отношению к гражданам, которые не разделяют их позицию.

Во время предвыборной акции, организованной 26 августа на Площади Великого Национального Собрания, активисты этих трех политформирований словесно напали на людей, присутствующих на ПВНС, требуя, чтобы они не общались на русском языке. Видео вспыхнувшего конфликта было опубликовано в социальных сетях.

"Почему говоришь "по-свински"? Вам тут что, Россия? Почему говоришь "по-свински"? Говори только на румынском, на государственном!", - выкрикивал один из сторонников ПДС, ППДП и ЛДПМ, которого поддержали и остальные.

Более того, осознав, что его снимают активист набросился с кулаками на оператора.

В комментарии к видео, автор отметил, что эти люди - типичные представители активистов поддерживающих ЛДПМ,ПДС, DA: "И речь тут не только и не столько о русскоязычных. Людям сторонящимся фашизма во всех его проявлениях, людям не согласным с радикальным национализмом во всех его формах, на протестах с подобными личностями и поддерживаемыми ими партиями - PLDM, PAS, DA - делать НЕЧЕГО. От слова совсем".