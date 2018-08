Ее тело в настоящее время находится в Музее истории афроамериканцев Чарльза Райта в Детройте, штат Мичиган. Там оно пробудет два дня, чтобы поклонники могли попрощаться с артисткой, пишет lenta.ru.

Певица скончалась 16 августа в возрасте 76 лет у себя дома в Детройте в окружении семьи. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы нейроэндокринного типа.

Арета Франклин — первая женщина, чье имя появилось в Зале славы рок-н-ролла. Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула. В 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей в истории певицей.

