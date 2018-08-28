Во Флориде из-за стрельбы отменили три оставшихся кибертурнира

Компания Electronic Arts отменила три оставшихся кибертурнира из-за стрельбы, которая произошла на соревнованиях в американском штате Флорида в воскресенье, сообщил генеральный директор компании Эндрю Уилсон.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях по киберспорту в Джексонвилле во Флориде 24-летний геймер застрелил двух человек, ранил 11, после чего покончил с собой. Позже выяснилось, что стрелок дважды лечился от психических расстройств, передает РИА Новости.

"Мы приняли решение отменить три оставшихся турнира Madden Championship Series, пока мы проводим полную проверку протоколов безопасности для соревнующихся и зрителей", — заявил Уилсон, слова которого опубликованы на сайте Electronic Arts.

Компания планирует совместно с партнерами установить стабильный уровень безопасности на всех соревновательных мероприятиях.

Уилсон также выразил соболезнования семьям двух погибших при стрельбе и всем пострадавшим, отметив, что это, возможно, "первый раз, когда сообщество геймеров сталкивается с подобной трагедией".