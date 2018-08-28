Страдала от неразделенной любви: в Киеве 15-летняя девочка выбросилась из окна

В Днепровском районе Киева на улице Алма-Атинской выбросилась из окна 15-летняя девочка. Смерть наступила мгновенно. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает dtp.kiev.ua.

По словам местных жителей, подросток страдал от неразделенной любви, передает Корреспондент.

"Жуткое ЧП в Киеве на Алма-Атинской: 15-летняя девочка выбросилась с 15 этажа, упала на крышу подъезда. Смерть наступила мгновенно. Без вариантов. На месте скорая. Едет полиция и сог. Местные жители говорят о неразделенной любви..." - говорится в сообщении.

В то же время Информатор сообщает, что девочка выпала из окна 13 этажа жилого дом, делая селфи. Трагедия случилась около 14:00.