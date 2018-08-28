Отец пообещал дочери деньги за баллы на экзамене, но недооценил ее способности

Два года назад 58-летний Клайв Роулендс из Уэльса был недоволен, что его дочка Молли стала уделять учёбе мало внимания. Чтобы она окончательно не скатилась вниз, он в шутку согласился платить ей по 100 фунтов за высокий балл на выпускных экзаменах.

Молли должна была сдать 14 экзаменов, и отец не особо верил в её успех. Однако девочка приняла денежный вызов отца и реально два года усердно занималась, тратя на это всё своё свободное время. Более того, по всем выпускным экзаменам она получила самые высокие баллы. Обещание отца она помнила, и, когда озвучила ему сумму, он чуть с ума не сошёл, — 1400 фунтов, пишет life.ru.

"Я не поверил глазам, когда открыл конверт с результатами Молли. У неё были самые высокие показатели за всю историю выпускников школы. Даже учителя такое видели впервые. Я даже расплакался. Я так горжусь своей дочерью"

Мужчина свою дочь явно недооценил, и за это ему пришлось неплохо раскошелиться. Правда, свой выигрыш Молли не прогуляла, а оплатила им учёбу в университете. Теперь впереди у неё выпускной. Она ждёт его с нетерпением, чтобы отдохнуть и расслабиться.