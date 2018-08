По данным портала, самолет, совершавший рейс U28277, вылетел из Лондона в Мадрид в 12.13 по местному времени. Посадка в аэропорту города Бреста была совершена из-за технической неисправности, самолет должен произвести дозаправку, пишет РИА Новости.



easyJet #U28277 from London Gatwick to Madrid is declaring an emergency #radarbox https://t.co/E9SvTLnMFN pic.twitter.com/eYZz5v3FPO