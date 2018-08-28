В столичных поликлиниках выстроились очереди на прививку от кори

В столичных поликлиниках очереди. Родители спешат привить детей от кори и получить необходимую для школы справку.

Перед вакцинацией дети проходят тщательный осмотр.

"Сама по себе прививка переносится легко и не дает осложнений. Но есть три противопоказания: беременность, подтвержденный иммунодефицит и острая аллергическая реакция на компоненты вакцины", - говорит глава отделения в Медцентре на Чеканах Николета Артин.

Полученные в поликлинике справки дети должны предъявить в школьный медпункт.

"Все дети получат от семейных врачей справки о вакцинации. Медработники затем посетят класс и поговорят с детьми, чтобы узнать откуда они приехали. Они также проведут профилактический осмотр детей. Если возникнут подозрения, детей немедленно отправят к семейному врачу", - сказала замдиректора Медцентра на Чеканах Зинаида Обрижану.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения объявило в стране оранжевый уровень заболеваемости корью. По данным Национального агентства общественного здоровья до сих пор число заболевших достигло 170. Больше всего пациентов в районах Чадыр-Лунга, Вулканешты и Унгены.