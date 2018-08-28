В очередной "день трех восьмерок" в Молдове более 50 пар сыграли свадьбу

53 свадьбы сыграли в стране в очередной "день трех восьмерок". Многие пары решили расписаться в будний день, надеясь, что три символа бесконечности в дате бракосочетания станут залогом счастливой семейной жизни.

"Мы выбрали эту дату еще и потому, что у мужа накануне был день рождения. Так мы точно не забудем, когда отмечать годовщину".

Другие, впрочем, дату выбрали без расчета на магию чисел.

"Сегодня большой праздник, день Святой Девы Марии, и надеюсь, он будет для нас удачным".

"Я даже не задумывалась, что это день трех восьмерок. Но он точно нам запомнится и все будет хорошо".

По словам нумерологов, восьмерка в дате свадьбы - символ гармонии. Но есть и другой скрытый смысл.

"Такой интересный момент. Если мы складываем 28-е, то есть два плюс восемь, плюс восемь и плюс 2018 год, то у нас получается число 11, которое тоже трансформируется в двойку. А двойка - это союз, это партнерство", говорит нумеролог Юлия Леонова.