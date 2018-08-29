В столице прошел показ короткометражного фильма "Сопротивление"

В столице прошел показ короткометражного фильма "Сопротивление". Он рассказывает о репрессиях против церкви в советский период и неспростой жизни верующих в советской стране.

Снял картину Михай Цэрнэ. А автором идеи выступил священник Деревянной церкви Успения Богородицы Сергей Курник.

"Многие христиане пострадали. Многие не вернулись из Сибири, куда их сослали на 20-25 лет за то, что они несли слово божье. Многие даже не доехали до Сибири, их выбросили из поезда на ходу".

18-минутный фильм получил несколько международных премий.

"Я только представил себя на месте священников. Сколько вытерпели те люди, сколько боролись, чтобы вера осталась на земле".

"Фильм вызывает сильные эмоции. Но еще ярче их делает обстановка, в которой организовали показ, - близ стариной церкви".

Партнером в создании фильма выступила одна из французских киностудий, а поддержку съемочной группе оказало посольство Франции в нашей стране.