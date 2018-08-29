Коммуна Бубуечь отметила 500-летие со дня первого упоминания в документах

Столичный пригород Бубуечь отметил 500-летие со дня первого упоминания в документах. К знаменательной дате подготовили обширную программу торжеств и отремонтировали здание мэрии. Ремонт обошелся почти в четыре миллиона леев. Местная администрация вложила полтора миллиона.

”Здание было почти разрушено. Окна прохудились, система отопления износилась, крыша протекала. Внутри было холодно и сыро".



Местные жители, работающие за границей, по случаю праздника, приехали на несколько дней домой.



”Много перемен к лучшему, и это не только дороги”



”Рады возможности жить в таком чистом и уютном селе. Да и город недалеко”



”Горжусь нашим красивым и богатым селом. У нас хороший мэр".



”500 лет назад все началось с небольшого поселения, а сейчас это большое село, где живут 12 тысяч человек”, - сказал мэр Бубуечь Ион Шэрэнуц.



Поздравить жителей Бубуечь с праздником приехали главы местных администраций румынских городов-побратимов коммуны, а также депутат-демократ Валентина Стратан.



”Ваш населенный пункт образцовый. Я бывала во многих мэриях, но многие позавидовали бы вашему публичному учреждению", - сказала депутат ДПМ Валентина Стратан.



В праздничном концерте по случаю 500-летия Бубуечь приняли участие Зинаида Жуля и оркестр народной музыки братьев Адваховых.

