Порошенко заявил о готовности Украины разорвать договор о дружбе с Россией

Украина готова отказаться от договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Президент Петр Порошенко назвал заключенный 21 год назад документ анахронизмом.

Он предусматривает уважение территориальной целостности и границ, а также взаимное обязательство не использовать территорию одной страны в ущерб другой, но Россия эти положения давно попирает, утверждают в Украине.

По словам Порошенко, МИД почти завершил подготовку документов, необходимых для расторжения соглашения.