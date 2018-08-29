Выставки, ярмарки и музыкальные концерты: в селе Пэнэшешты с размахом отметили храмовый праздник

Храмовый праздник отмечали накануне в селе Пэнэшешты Страшенского района. По такому случаю организовали выставку изделий народных мастеров, кулинарную и винную ярмарку, а также подготовили музыкально-развлекательную программу.

Сюрпризом праздника стало выступление народного оркестра "Лэутары". Любимых исполнителей встретили аплодисментами, и весело танцевали под звуки любимых мелодий. Жители и гости города

Пока взрослые слушали музыкантов, дети катались на каруселях.

Поздравить Пэнэшешты с праздником приехал премьер-министр Павел Филип, уроженец этого села.

Конечно же, глава правительства прибыл не с пустыми руками. Односельчане тоже приготовили Павлу Филипу подарок - титул почетного гражданина Пэнэшешт.

- Господин Павел Филип награждается титулом почетного гражданина коммуны Пэнэшешты за значительный вклад в развитие и модернизацию коммуны Пэнэшешты.

"Я горжусь своими односельчанами. В этом селе всегда жили хорошие люди, добрые хозяева, всегда готовые помочь друг другу. Я рад, что эта традиция продолжается", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Мэр села приготовил к празднику фотовыставку истории села. Была на снимках и семья Филип.

- Моя мама работала в детском саду. Тут я студент первого курса Политехнического института.

"Очень трудолюбивый человек. Всегда заботится о своих сотрудниках, о своей команде. Я рад, что человек из нашего села стал во главе страны".

"В школе нам доводилось играть в волейбол, баскетбол. Он на год младше, поэтому мы были знакомы. Спокойный, вызывающий доверие человек".

Жители Пэнэшешт остались довольны тем, как прошел храмовый праздник.

"Прекрасная атмосфера. Спасибо премьеру за все, что он делает для нашего села. Спасибо артистам".

"Праздник получился на редкость хорошим. Спасибо тем, кто заботится, чтобы наше село процветало, чтобы люди были добрыми и уважали друг друга".

"Здесь живут особенные люди. Настоящие хозяйва, которые всегда помогают друг другу. Для меня большая честь быть мэром Пэнэшешт", - сказал мэр Пэнэшешт Валериу Бужоряну.

Первое упоминание коммуны Пэнэшешты в документах относится к временам правления господаря Александра Доброго. Долгое время село носило название Волошены.