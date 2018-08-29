Взрыв на Филиппинах: два человека погибли, 37 ранены

На Филиппинах в результате взрыва возле рынка в городе Исулан в провинции Султан-Кударат на острове Минданао погибли два человека, 37 получили ранения. Об этом сообщает издание Rappler в среду, 29 августа.

В полиции установили, что самодельное взрывное устройство было заложено под одним из мотоциклов, припаркованных возле входа на ночной рынок. Уже установлены ряд лиц, которые могут быть причастны ко взрыву, пишет Корреспондент.

Пока ни одна из действующих в этом регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.