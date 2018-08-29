В Одесской области младенец утонул в кастрюле

В одном из населенных пунктов Беляевского района Одесской области в результате несчастного случая погиб 11-месячный мальчик. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 29 августа.

"Предварительно установлено, что мать хлопотала по хозяйству, ребенок играл рядом. Во дворе стояла большая кастрюля, наполненная водой. Мать оставила мальчика на несколько минут в одиночестве, а когда вернулась, обнаружила его тело в кастрюле с водой", – говорится в сообщении.

Женщина пыталась самостоятельно привести мальчика в чувство, но он скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, пишет Корреспондент.