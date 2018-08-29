В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,1

В южной части Тихого океана вблизи Новой Каледонии произошло мощное подводное землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в среду, 29 августа.

Землетрясение произошло на глубине почти 27 км примерно в 385 км к востоку от столицы Новой Каледонии – Нумеа, передает Корреспондент.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами в Тихом океане нет, но отметил, что волны высотой 17 см достигли берегов островов Луайоте.

О каких-либо повреждениях и разрушениях не сообщается.