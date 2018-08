"Не бойтесь, ньюйоркцы и туристы. Мидтаун Манхэттена "жужжит" о способности полиции Нью-Йорка быть многопрофильной организацией… С роем пчел на Таймс-Сквер мы обращаемся гуманно и безопасно", — говорится в сообщении.



Пользователи социальных сетей распространили фотографии и видеозаписи "нападения". По подсчетам телеканала, палатку атаковали десятки тысяч насекомых.

В результате инцидента, по словам, полиции, никто не пострадал. Специалисты считают, что пчелы покинули старый улей из-за жары в городе, полиция намерена переместить их в новый дом, передает РИА Новости.

the bees are here and nyc is in love #bees #beetimessquare pic.twitter.com/ed2nlTe2Ty